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रोपड़ के रामलीला मैदान में धूमधाम से मनाया दशहरा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन
रोपड़ के रामलीला मैदान में दशहरा पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। दशहरा उत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ पर्व मनाया।
कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा, कांग्रेस के हलका प्रभारी वरिंदर सिंह ढिल्लों और विधायक दिनेश चड्ढा प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान लोगों में दशहरा पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पुतलों के दहन के साथ ही मैदान में उपस्थित लोगों ने असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक इस पर्व का आनंद लिया।
दशहरा पर्व हमें यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य, धर्म और अच्छाई की ही होती है। रोपड़ के रामलीला मैदान में आयोजित इस समारोह ने धार्मिक उत्साह के साथ समाज में सकारात्मकता और सद्भाव का संदेश दिया।
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