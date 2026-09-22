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पठानकोट में कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Tue, 22 Sep 2026 04:58 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Tue, 22 Sep 2026 04:58 PM IST
Congress protest in Pathankot over law and order and the drug menace.
पंजाब में कानून-व्यवस्था, नशे की तस्करी और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पठानकोट जिला कांग्रेस ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसएसपी कार्यालय मलिकपुर के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पन्ना लाल भाटिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशीष विज के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विभिन्न मामलों में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने संगरूर के गुलजार सिंह आत्महत्या मामले का हवाला देते हुए पुलिस प्रताड़ना के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता पन्ना लाल भाटिया ने कहा कि गुलजार सिंह ने आत्महत्या से पहले अपनी परेशानी को सार्वजनिक रूप से सामने रखा था, इसके बावजूद मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
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