मनपसंद ट्रांसफर नहीं मौलिक अधिकार: HC ने तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, हरियाणा का मामला

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि हरियाणा से सटे पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तैनात जीवनसाथी को 10 अंकों का लाभ न देना अनुचित है। उनका तर्क था कि इन राज्यों की सीमाएं भी हरियाणा से लगती हैं, तो कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों हो। सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली और चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में कर्मचारियों के जीवनसाथी तैनात हो सकते हैं। इसके विपरीत, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हरियाणा सरकार के ऐसे कार्यालय नहीं हैं इसलिए वहां जीवनसाथी की हरियाणा सरकार के अधीन तैनाती का प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के मामले में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में तैनात जीवनसाथी को 10 अंक देने का प्रावधान भेदभावपूर्ण नहीं है। ये याचिकाएं 19 अगस्त 2026 को खारिज की गईं।

हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को नीति के उद्देश्य से तार्किक माना। अदालत ने 10 अंकों के प्रावधान को मनमाना या भेदभावपूर्ण मानने से इन्कार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि तबादला सेवा का हिस्सा है। किसी कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर तबादले का मौलिक अधिकार नहीं है।



नीति का उद्देश्य और अदालत का रुख

तबादला नीति प्रशासन को स्थानांतरण प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने वाली व्यवस्था है। इससे अपने आप कोई प्रवर्तनीय अधिकार पैदा नहीं होता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के मामले में 10 अंकों का लाभ कर्मचारी के लिंग के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। लाभ के लिए सभी कर्मचारियों को समान रूप से विचार में लिया जाना चाहिए।



संवैधानिक वैधता

पीठ ने अंततः कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करती है। ये अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अदालत ने नीति को सांवैधानिक रूप से वैध ठहराया। दोनों याचिकाएं इसी आधार पर खारिज की गईं।