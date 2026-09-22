फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   High Court dismisses petition challenging transfer policy

मनपसंद ट्रांसफर नहीं मौलिक अधिकार: HC ने तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, हरियाणा का मामला

Tue, 22 Sep 2026 06:59 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 22 Sep 2026 06:59 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को नीति के उद्देश्य से तार्किक माना। अदालत ने 10 अंकों के प्रावधान को मनमाना या भेदभावपूर्ण मानने से इन्कार कर दिया।

विज्ञापन
High Court dismisses petition challenging transfer policy
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के मामले में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में तैनात जीवनसाथी को 10 अंक देने का प्रावधान भेदभावपूर्ण नहीं है। ये याचिकाएं 19 अगस्त 2026 को खारिज की गईं।

विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि हरियाणा से सटे पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तैनात जीवनसाथी को 10 अंकों का लाभ न देना अनुचित है। उनका तर्क था कि इन राज्यों की सीमाएं भी हरियाणा से लगती हैं, तो कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों हो। सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली और चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में कर्मचारियों के जीवनसाथी तैनात हो सकते हैं। इसके विपरीत, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हरियाणा सरकार के ऐसे कार्यालय नहीं हैं इसलिए वहां जीवनसाथी की हरियाणा सरकार के अधीन तैनाती का प्रश्न नहीं उठता। 
विज्ञापन

 

हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को नीति के उद्देश्य से तार्किक माना। अदालत ने 10 अंकों के प्रावधान को मनमाना या भेदभावपूर्ण मानने से इन्कार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि तबादला सेवा का हिस्सा है। किसी कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर तबादले का मौलिक अधिकार नहीं है।

नीति का उद्देश्य और अदालत का रुख
तबादला नीति प्रशासन को स्थानांतरण प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने वाली व्यवस्था है। इससे अपने आप कोई प्रवर्तनीय अधिकार पैदा नहीं होता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के मामले में 10 अंकों का लाभ कर्मचारी के लिंग के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। लाभ के लिए सभी कर्मचारियों को समान रूप से विचार में लिया जाना चाहिए।

संवैधानिक वैधता
पीठ ने अंततः कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करती है। ये अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अदालत ने नीति को सांवैधानिक रूप से वैध ठहराया। दोनों याचिकाएं इसी आधार पर खारिज की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed