पंजाब दाैरे पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश प्रधान के साथ चाय पर की चर्चा

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पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने अपने पंजाब दौरे के दौरान पीपीसीसी अध्यक्ष परगट सिंह और कांग्रेसी साथियों के साथ चाय की प्याली साझा की और पंजाब के लोगों की मुश्किलों और समस्याओं पर विचार-चर्चा की। पंजाब के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जोश के साथ तैयार है। इस अवसर पर सह-प्रभारी रवींद्र उत्तम राव डालवी, सांसद अमर सिंह, पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे।

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