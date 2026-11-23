{"_id":"6b04056a356f20fb6502d8f0","slug":"video-alarm-raised-over-death-of-fish-and-animals-in-anandpur-sahib-canal-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"आनंदपुर साहिब नहर में मछलियों और जानवरों की मौत से हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री आनंदपुर साहिब हाइडल नहर में गांव बंदलैहड़ी के निकट भारी मात्रा में मछलियां मृत मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। नहर में पानी की मात्रा काफी कम होने के कारण स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, नहर में मरी हुई मछलियां मिलने का पता चलने पर समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी प्रभात भट्टी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी। सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रभात भट्टी के अनुसार, नहर में बड़ी संख्या में मछलियों के अलावा एक कुत्ता, सूअर का बच्चा और नीलगाय भी मृत अवस्था में पड़े मिले हैं। एक ही स्थान पर इतनी संख्या में जलीय जीवों और अन्य जानवरों की मौत से पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस नहर के पानी का इस्तेमाल आसपास के लोग पीने के लिए और अपने दुधारू पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी करते हैं। ऐसे में नहर में मृत मछलियों और जानवरों का मिलना लोगों के स्वास्थ्य और पशुओं की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नहर के पानी के सैंपल लेकर जांच करवाने और मछलियों तथा अन्य जानवरों की मौत के कारणों का पता लगाने की मांग की है। अब सभी की नजरें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

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