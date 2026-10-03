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परगट सिंह का हॉकी से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष तक सफर, 3 बार विधायक बनने के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी से लेकर पंजाब की सियासत में अपनी पहचान बनाने तक, परगट सिंह का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा है। ओलंपियन परगट 2012 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीति में आए, 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए और जालंधर कैंट से लगातार तीन बार विधायक चुने गए। अब कांग्रेस ने उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपियन परगट सिंह अब पंजाब कांग्रेस की कमान संभालेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। परगट ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह ली है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई इस नियुक्ति के साथ कांग्रेस ने दोआबा क्षेत्र के नेता को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। परगट सिंह ने खेल के मैदान से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। वह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे और ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया और 2012 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जालंधर कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने यह चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा।
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