फरीदकोट में टूर्नामेंट से लौट रहे कबड्डी खिलाड़ियों से नकदी और मोबाइल छीना, घायल खिलाड़ी की शिकायत पर केस

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फरीदकोट के गांव सुखनवाला में कबड्डी टूर्नामेंट से लौट रहे खिलाड़ियों को रास्ते में चार अज्ञात युवकों ने घेर लिया। आरोपियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर करीब 4 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात में एक कबड्डी खिलाड़ी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल फरीदकोट में भर्ती करवाया गया है। थाना सदर फरीदकोट पुलिस ने घायल खिलाड़ी पिंदर सिंह निवासी गांव माड़ी मुस्तफा, जिला मोगा के बयान पर चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में पिंदर सिंह ने बताया कि वह तीन साथियों के साथ सुखनवाला में कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गया था। उनकी टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। टीम को 7,100 रुपये नकद पुरस्कार मिला, जबकि एक खिलाड़ी को बेस्ट जाफी के लिए 1,100 रुपये अलग से मिले थे। इनमें से 4 हजार रुपये पिंदर सिंह ने अपनी किट में रखे थे।टूर्नामेंट के बाद चारों मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे। किला नौ रोड पर नहर के पास पीछे से आए चार युवकों ने उनकी बाइक रोक ली और कापे-किरपान जैसे हथियारों से हमला कर किट छीन ली। आरोपियों ने उसमें से नकदी और मोबाइल निकाल लिया तथा विरोध करने पर मारपीट कर फरार हो गए। जांच अधिकारी एएसआई गुरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और उनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है।

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