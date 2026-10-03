{"_id":"6ac0f07cb7558221f10a58fc","slug":"video-moga-mla-dr-amandeep-kaur-arora-distributed-grant-cheques-for-development-works-in-several-villages-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा MLA डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कई गांवों में विकास कार्यों के लिए बांटे ग्रांट के चेक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा की ओर से आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विकास कार्य करवाने के लिए पंचायतों को ग्रांट के चेक वितरित किए गए। इस दौरान गांवों में इंटरलॉकिंग सड़कें, खेल मैदान, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य करवाने के लिए राशि दी गई। इस मौके पर मोगा के गांव डगरू में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर करीब 25 से 30 परिवार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। वहीं, गांव की महिलाओं ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर ‘मावा धिया सम्मान राशि’ के संबंध में मैसेज आए हैं। महिलाओं के अनुसार, इससे पहले भी उनके खातों में एक बार राशि पहुंच चुकी है। गांववासियों ने कहा कि गांवों में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और इससे गांवों की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

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