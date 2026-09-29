पंजाब-हरियाणा, चंडीगढ़ की बड़ी खबरें, आपके शहर से जुड़ा हर बड़ा अपडेट

{"_id":"6abb94ae8da129dcba047178","slug":"video-fatehabad-municipal-council-takes-action-against-encroachment-third-such-drive-in-15-days-goods-from-50-shops-and-street-carts-confiscated-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद :नगर परिषद का अतिक्रमण पर एक्शन, 15 दिन में तीसरी कार्रवाई; 50 दुकानों का सामान और रेहड़ियां जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}