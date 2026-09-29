Chd-Pb Big News: एलपीयू हिंसा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में थार का आतंक; ट्राईसिटी में ईडी की रेड

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लुधियाना में चल रही 'श्री हनुमंत कथा' के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के शाही इमाम ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं एलपीयू हिंसा मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। वहीं पंजाब की सियासत में मंगलवार को उस समय बड़ी हलचल मच गई जब शिरोमणि अकाली दल ने अपनी तेजतर्रार नेता बीबी रूप कौर संधू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। चंडीगढ़ में देर रात थार चला रही एक युवती ने नशे में चार बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।