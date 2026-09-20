अमृतसर: दुष्कर्म आरोपी SGPC सदस्य अमरजीत सिंह चावला पंथ से निष्कासित, अकाल तख्त के एडिशनल हेड ग्रंथी भी हटाए गए

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श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में रविवार को हुई पांच सिंह साहिबान की बैठक के बाद SGPC सदस्य अमरजीत सिंह चावला को पंथ से निष्कासित कर दिया गया। उन पर एक महिला की ओर से लगाए गए दुष्कर्म, बंधक बनाने और धमकी देने के आरोपों के मामले में यह फैसला सुनाया गया। साथ ही अकाल तख्त साहिब के एडिशनल हेड ग्रंथी मलकीत सिंह को अश्लील चैट के आरोप में पंथ से निष्कासित किया गया है।

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