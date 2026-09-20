अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 17 किलो हेरोइन बरामद, सीमा पार से आई थी सप्लाई; तीन तस्कर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 20 Sep 2026 10:05 AM IST
सार
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार बैठे तस्करों के संपर्क में थे और उनके जरिए हेरोइन की खेप हासिल कर आगे सप्लाई करते थे।
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विस्तार
काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने सीमा पार से संचालित नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 17 किलो हेरोइन बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों से संपर्क होने की बात सामने आई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार बैठे तस्करों के संपर्क में थे और उनके जरिए हेरोइन की खेप हासिल कर आगे सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।
जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि हेरोइन की खेप पाकिस्तान से किस रास्ते और किसके जरिए आरोपियों तक पहुंची और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस नेटवर्क की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकिज खंगाल रही है।
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मामले में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल थाने में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है।
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डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार बैठे तस्करों के संपर्क में थे और उनके जरिए हेरोइन की खेप हासिल कर आगे सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।
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जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि हेरोइन की खेप पाकिस्तान से किस रास्ते और किसके जरिए आरोपियों तक पहुंची और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस नेटवर्क की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकिज खंगाल रही है।
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मामले में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल थाने में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है।