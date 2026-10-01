{"_id":"6abe0929d23b4c9e17056d9b","slug":"video-punjab-congress-working-president-rajkumar-verka-lashes-out-at-the-centre-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"केंद्र पर बरसे पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार वेरका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. राजकुमार वेरका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘नशा मुक्त पंजाब’ के दावे पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। वेरका ने कहा कि यदि सीमा पार से ड्रोन के जरिए लगातार नशीले पदार्थ और हथियार पंजाब पहुंच रहे हैं तो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। उनके बयान की यह मुख्य बात 30 सितंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में भी दर्ज है। वेरका ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे और हथियारों की तस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। उन्होंने सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब पुलिस आए दिन नशीले पदार्थ और हथियार पकड़ रही है। उन्होंने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि जेलों से गैंगस्टरों द्वारा फिरौती का नेटवर्क चलाए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। हालिया बयानों में भी वेरका ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए वेरका ने केंद्र सरकार पर किसानों की मांगों को लेकर सवाल उठाए और दावा किया कि आंदोलन के दौरान 800 से अधिक किसानों की मौत हुई। उन्होंने केंद्र से पंजाब के लिए रोजगार, उद्योग और विकास से जुड़े ठोस कदम उठाने की मांग की। मजीठिया समन मामले पर वेरका ने कहा कि यदि किसी के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अकाली दल-भाजपा गठबंधन की चर्चाओं पर वेरका ने तंज कसते हुए दोनों दलों को लेकर ‘दो जीरो’ वाली टिप्पणी की और कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा करती है।

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