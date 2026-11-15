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अमृतसर: 20 नवंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा अकाली दल पुनर सुरजीत

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 15 Nov 2026 04:38 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 04:38 PM IST







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शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 20 नवंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और लंबे समय से चुनाव नहीं करवाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ... और पढ़ें

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