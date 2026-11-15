Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Six accused targeting ATMs and banks arrested

अमृतसर: एटीएम और बैंकों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 02:09 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 15 Nov 2026 02:09 PM IST
सार

लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक में सेंध लगाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। 

विज्ञापन
Six accused targeting ATMs and banks arrested
आरोपियों से बरामद हथियार - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमृतसर पुलिस ने एटीएम और बैंकों को निशाना बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .30 बोर की पिस्तौल, दो खिलौना पिस्तौल, दातर, किरपान, एक स्विफ्ट कार, एक एक्टिवा और चोरी की 10 बाइक बरामद की है।

विज्ञापन




पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि वल्ला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अमृतसर में एटीएम और बैंकों की रेकी कर रहे थे। वे आने वाले दिनों में लूट की अन्य वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले एक ग्रामीण बैंक में सेंध लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा पंजाब के आसपास के जिलों में भी एटीएम और बैंकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए मंकी कैप पहनते थे और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए चेहरे ढककर वारदात करते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। अन्य सामान की बरामदगी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। संबंधित जिलों की पुलिस को भी जानकारी दी जाएगी, ताकि आरोपियों से जुड़े अन्य मामलों का खुलासा किया जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed