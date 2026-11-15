अमृतसर: ग्वाल मंडी में पुलिस ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन

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युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की ओर से कैंट के अंतर्गत ग्वाल मंडी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया गया। इसमें ग्वाल मंडी और आसपास के क्षेत्रों की पांच टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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