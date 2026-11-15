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अमृतसर: तीर्थयात्रा के दौरान घायल हुए श्रद्धालुओं की हरसंभव मदद करेगी शिरोमणि कमेटी : एडवोकेट धामी

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 15 Nov 2026 03:44 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 03:44 PM IST







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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने तीर्थयात्रा के दौरान घायल हुए श्रद्धालुओं की हरसंभव मदद करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से घायलों को आर्थिक सहायता देने के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। ... और पढ़ें

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