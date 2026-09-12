टीकमगढ़: पूर्व पार्षद की महिलाओं ने की पिटाई, वीडियो वायरल; छेड़खानी के आरोप पर पुलिस ने शुरू की जांच

टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के मामौन दरवाजा मोहल्ले में शनिवार को उस समय हंगामा हो गया, जब कुछ महिलाओं ने पूर्व पार्षद घनश्याम कुशवाहा को घेरकर उनके साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं पूर्व पार्षद के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।बताया जा रहा है कि घनश्याम कुशवाहा वार्ड नंबर 27 से दो बार निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। वर्तमान में वह कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। महिलाओं ने उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और महिलाओं ने उनके साथ मारपीट कर दी।वहीं, पूर्व पार्षद के भतीजे आनंद ने घटना को अलग विवाद से जोड़ते हुए बताया कि उनके चाचा का बेटा ऋषभ कुशवाहा 22 अगस्त से लापता है। उस संबंध में बताया गया कि उसने मोहल्ले के अंकित कुशवाहा से पैसे उधार लिए थे। आरोप है कि अंकित द्वारा बार-बार पैसे वापस करने का दबाव बनाए जाने के बाद ऋषभ लापता हो गया।आनंद के मुताबिक, दो दिन पहले घनश्याम कुशवाहा ने कोतवाली थाने में अंकित कुशवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शनिवार को अंकित के परिजनों ने घनश्याम को अपने घर बुलाया था। इसी दौरान महिलाओं ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।परिजनों का आरोप है कि घनश्याम पर छेड़खानी के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आनंद ने बताया कि घटना का वीडियो उनके ही परिवार के लोगों ने बनाया है। इस मामले में पूर्व पार्षद के परिजन शनिवार को दोबारा कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की बात कही।कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि सामने आए वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।