बैंक की नौकरी छोड़ी, 2010 में भाजपा से जुड़े; 16 साल बाद राष्ट्रीय मीडिया की कमान, कौन हैं आशीष ऊषा अग्रवाल?

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ग्वालियर से भाजपा संगठन में शुरू हुआ सफर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। आशीष उषा अग्रवाल को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीम में एंट्री के सिर्फ 37 दिन बाद ही उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ग्वालियर के आशीष उषा अग्रवाल का भाजपा में सफर अचानक मिली किसी एक जिम्मेदारी की कहानी नहीं है। करीब 16 साल पहले उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका शुरू की थी। इससे पहले वे बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुके हैं। वर्ष 2003 से 2010 तक उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और उसके समूह में विभिन्न पदों पर काम किया। इसके बाद उनकी सक्रियता भाजपा संगठन की ओर बढ़ी और 2010 से वे ग्वालियर में पार्टी की गतिविधियों से जुड़ गए। लगातार संगठन के साथ काम करने के बाद 2017 में उन्हें भाजपा मध्यप्रदेश के मीडिया पैनल में जगह मिली। इसके बाद 2021 में वे प्रदेश प्रवक्ता बने। करीब दो साल बाद, 29 अप्रैल 2023 को उन्हें मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। प्रदेश में पार्टी के मीडिया से जुड़े कामकाज को संभालते हुए वे लगातार सक्रिय रहे। अब उनके संगठनात्मक सफर में एक और बड़ा पड़ाव आया है।