बैंक की नौकरी छोड़ी, 2010 में भाजपा से जुड़े; 16 साल बाद राष्ट्रीय मीडिया की कमान, कौन हैं आशीष ऊषा अग्रवाल?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 23 Sep 2026 06:33 PM IST
सार
भाजपा ने मध्यप्रदेश के आशीष ऊषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के बाद 2010 में भाजपा से सक्रिय राजनीति शुरू करने वाले अग्रवाल 16 साल में प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं।
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विस्तार
ग्वालियर से भाजपा संगठन में शुरू हुआ सफर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। आशीष उषा अग्रवाल को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीम में एंट्री के सिर्फ 37 दिन बाद ही उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ग्वालियर के आशीष उषा अग्रवाल का भाजपा में सफर अचानक मिली किसी एक जिम्मेदारी की कहानी नहीं है। करीब 16 साल पहले उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका शुरू की थी। इससे पहले वे बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुके हैं। वर्ष 2003 से 2010 तक उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और उसके समूह में विभिन्न पदों पर काम किया। इसके बाद उनकी सक्रियता भाजपा संगठन की ओर बढ़ी और 2010 से वे ग्वालियर में पार्टी की गतिविधियों से जुड़ गए। लगातार संगठन के साथ काम करने के बाद 2017 में उन्हें भाजपा मध्यप्रदेश के मीडिया पैनल में जगह मिली। इसके बाद 2021 में वे प्रदेश प्रवक्ता बने। करीब दो साल बाद, 29 अप्रैल 2023 को उन्हें मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। प्रदेश में पार्टी के मीडिया से जुड़े कामकाज को संभालते हुए वे लगातार सक्रिय रहे। अब उनके संगठनात्मक सफर में एक और बड़ा पड़ाव आया है।
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37 दिन बाद ही बड़ी जिम्मेदारी
17 अगस्त 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राष्ट्रीय टीम में नियुक्तियां की थीं। उस समय आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक बनाया गया था। उनके साथ प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को भी यही जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी अनिल बलूनी के पास थी। लेकिन 23 सितंबर को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया विभाग में बदलाव किया और आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बना दिया। यानी राष्ट्रीय टीम में पहली बार शामिल होने के केवल 37 दिन बाद उनकी जिम्मेदारी सह-संयोजक से बढ़कर संयोजक तक पहुंच गई।
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कौन हैं आशीष अग्रवाल?
आशीष अग्रवाल ग्वालियर के रहने वाले हैं। उन्होंने जिवाजी विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमए (सोशल वर्क एंड एक्सटेंशन एजुकेशन) किया है। इसके बाद ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चेन्नई से एमबीए किया। उनका जुड़ाव सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा। ग्वालियर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी वे सक्रिय रहे हैं। उनके परिवार की 125 वर्ष पुरानी व्यावसायिक विरासत बताई जाती है। सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी रही है।
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अब प्रदेश नहीं, पूरे देश की मीडिया जिम्मेदारी
मध्यप्रदेश में वर्षों तक पार्टी का मीडिया पक्ष रखने वाले आशीष अग्रवाल की नई भूमिका का दायरा अब राष्ट्रीय हो गया है। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संवाद, विभिन्न मुद्दों पर संगठन का पक्ष सामने रखने और मीडिया से समन्वय से जुड़े काम में उनकी भूमिका रहेगी।
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ऐसे बढ़ती गई जिम्मेदारी
ग्वालियर से शुरू हुआ संगठनात्मक सफर, बैंकिंग सेक्टर की नौकरी, 2010 से भाजपा में सक्रियता, 2017 में मीडिया पैनल, 2021 में प्रदेश प्रवक्ता, 2023 में प्रदेश मीडिया प्रभारी और फिर 2026 में राष्ट्रीय टीम आशीष अग्रवाल के राजनीतिक सफर में 37 दिन का यह बदलाव सबसे तेजी से बढ़ी जिम्मेदारी वाला पड़ाव है।
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37 दिन बाद ही बड़ी जिम्मेदारी
17 अगस्त 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राष्ट्रीय टीम में नियुक्तियां की थीं। उस समय आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक बनाया गया था। उनके साथ प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को भी यही जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी अनिल बलूनी के पास थी। लेकिन 23 सितंबर को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया विभाग में बदलाव किया और आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बना दिया। यानी राष्ट्रीय टीम में पहली बार शामिल होने के केवल 37 दिन बाद उनकी जिम्मेदारी सह-संयोजक से बढ़कर संयोजक तक पहुंच गई।
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कौन हैं आशीष अग्रवाल?
आशीष अग्रवाल ग्वालियर के रहने वाले हैं। उन्होंने जिवाजी विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमए (सोशल वर्क एंड एक्सटेंशन एजुकेशन) किया है। इसके बाद ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चेन्नई से एमबीए किया। उनका जुड़ाव सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा। ग्वालियर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी वे सक्रिय रहे हैं। उनके परिवार की 125 वर्ष पुरानी व्यावसायिक विरासत बताई जाती है। सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी रही है।
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अब प्रदेश नहीं, पूरे देश की मीडिया जिम्मेदारी
मध्यप्रदेश में वर्षों तक पार्टी का मीडिया पक्ष रखने वाले आशीष अग्रवाल की नई भूमिका का दायरा अब राष्ट्रीय हो गया है। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संवाद, विभिन्न मुद्दों पर संगठन का पक्ष सामने रखने और मीडिया से समन्वय से जुड़े काम में उनकी भूमिका रहेगी।
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ऐसे बढ़ती गई जिम्मेदारी
ग्वालियर से शुरू हुआ संगठनात्मक सफर, बैंकिंग सेक्टर की नौकरी, 2010 से भाजपा में सक्रियता, 2017 में मीडिया पैनल, 2021 में प्रदेश प्रवक्ता, 2023 में प्रदेश मीडिया प्रभारी और फिर 2026 में राष्ट्रीय टीम आशीष अग्रवाल के राजनीतिक सफर में 37 दिन का यह बदलाव सबसे तेजी से बढ़ी जिम्मेदारी वाला पड़ाव है।