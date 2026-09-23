मध्य प्रदेश: लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नहीं जारी कर सकते गाइडलाइन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यायालय में लंबित प्रकरण के निराकरण के संबंध में गाइड लाइन निर्धारित किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक रूसिया की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। युगलपीठ ने आदेश में कहा है कि लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए कोई एक तय फॉर्मूला के तहत गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती है। उक्त आदेश के साथ युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया।

विज्ञापन