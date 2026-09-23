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Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Grand commencement of the 105th Phuldol festival in Ujjain; 'Khade Hanuman Ji' tableau wins the hearts of devo

उज्जैन 105वें फूलडोल समारोह की भव्य शुरुआत, खड़े हनुमान जी की झांकी ने जीता श्रद्धालुओं का दिल

Wed, 23 Sep 2026 11:34 PM IST
शिवम द्विवेदी Video desk, Amar Ujala
Video desk, Amar Ujala Published by: शिवम द्विवेदी Updated Wed, 23 Sep 2026 11:34 PM IST
Grand commencement of the 105th Phuldol festival in Ujjain; 'Khade Hanuman Ji' tableau wins the hearts of devo
उज्जैन 105वें फूलडोल समारोह की भव्य शुरुआत, खड़े हनुमान जी की झांकी ने जीता श्रद्धालुओं का दिल
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