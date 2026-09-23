फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Coal Mine Near Tiger Corridor Sparks Political Row

उमरिया: बाघों के कॉरिडोर के करीब कोयला खदान को मंजूरी, जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को घेरा

Wed, 23 Sep 2026 11:30 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 11:30 PM IST
सार

वेस्ट ऑफ शहडोल साउथ अंडरग्राउंड कोल माइन को पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश हुई है। जुलाई के बाद यह कॉरिडोर के पास चौथी परियोजना बताई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उमरिया में बांधवगढ़-अचानकमार टाइगर कॉरिडोर के आसपास कोयला खनन परियोजनाओं को मिली मंजूरियों पर सवाल उठाए हैं। 

विज्ञापन
Coal Mine Near Tiger Corridor Sparks Political Row
जीतू पटवारी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बांधवगढ़ से अचानकमार तक फैले बाघों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक गलियारे के आसपास लगातार कोयला खनन परियोजनाओं को मिल रही मंजूरियों को लेकर मध्यप्रदेश में सियासत गरमा गई है। उमरिया जिले में प्रस्तावित वेस्ट ऑफ शहडोल (साउथ) अंडरग्राउंड कोल माइन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं।

विज्ञापन


पटवारी ने अपने पोस्ट में बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर को बाघों की आवाजाही और जैव-विविधता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे प्राकृतिक गलियारों को सुरक्षित रखना बाघों की दीर्घकालिक आबादी और आनुवंशिक विविधता के लिए जरूरी है। उनका सवाल है कि जब यह क्षेत्र वन्यजीवों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके आसपास खनन परियोजनाओं को लगातार मंजूरियां कैसे मिल रही हैं।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- एमपी: ओबीसी आरक्षण पर राहुल गांधी का सीएम मोहन को पत्र, बोले-13% होल्ड पदों पर दें नियुक्ति; चार साल से इंतजार
विज्ञापन
विज्ञापन


चार महीने में चार खदानों का मुद्दा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले चार महीनों में कॉरिडोर के आसपास चार कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक जुलाई 2026 के बाद इस क्षेत्र के आसपास चार परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की दिशा में महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली है। इनमें पाथोरा ईस्ट करीब 1.5 किलोमीटर, मरवाटोला VII महज 53 मीटर, अर्जुनी वेस्ट करीब 3.9 किलोमीटर और अब वेस्ट ऑफ शहडोल (साउथ) करीब 6 किलोमीटर दूरी पर बताई गई है। इन दूरियों को लेकर पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर बाघों के कॉरिडोर से लगातार कम होती दूरी को लेकर सरकार की नीति क्या है।

1400 हेक्टेयर से ज्यादा का खनन पट्टा
वेस्ट ऑफ शहडोल (साउथ) अंडरग्राउंड कोल माइन परियोजना को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार इसका खनन पट्टा क्षेत्र 1400 हेक्टेयर से अधिक है, जिसमें 960 हेक्टेयर से ज्यादा वनभूमि शामिल बताई गई है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 8 और 9 सितंबर की बैठकों में परियोजना को आवश्यक शर्तों और दस्तावेजों की पूर्ति के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की गई।

पटवारी ने पूछा, एनटीसीए की चेतावनी का क्या हुआ?
पटवारी ने अपने X पोस्ट में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि यदि बाघों के कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को खतरे के रूप में देखा गया है, तो उसके आसपास खनन की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से एनटीसीए से जुड़ी चेतावनियों और संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार को विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।


वहीं उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर दो महत्वपूर्ण बाघ परिदृश्यों को जोड़ने वाला क्षेत्र है और ऐसे गलियारे बाघों की आवाजाही तथा आबादी के बीच आनुवंशिक संपर्क बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं।

अब सवाल सिर्फ एक नई कोयला खदान का नहीं, बल्कि उमरिया के जंगलों, बाघों की आवाजाही और खनन गतिविधियों के बीच बढ़ते टकराव का है। कांग्रेस के इस हमले के बाद निगाहें सरकार और संबंधित पर्यावरणीय एजेंसियों के जवाब पर टिक गई हैं। खासकर यह सवाल चर्चा में है कि कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर तय मानकों के बीच इन परियोजनाओं को मंजूरी देने का आधार क्या रहा और वन्यजीव संरक्षण के लिए जमीन पर कौन-कौन से ठोस उपाय किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed