उमरिया: बाघों के कॉरिडोर के करीब कोयला खदान को मंजूरी, जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को घेरा

बांधवगढ़ से अचानकमार तक फैले बाघों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक गलियारे के आसपास लगातार कोयला खनन परियोजनाओं को मिल रही मंजूरियों को लेकर मध्यप्रदेश में सियासत गरमा गई है। उमरिया जिले में प्रस्तावित वेस्ट ऑफ शहडोल (साउथ) अंडरग्राउंड कोल माइन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं।

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