सतना: घर के लिए मिली जमीन पर चल रहा था कारोबार, लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू; लोगों ने किया प्रदर्शन

सतना शहर के पॉश इलाकों और आवासीय परिसरों में नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अब सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों और राज्य शासन कि सख़्ती के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है।शहर की पॉस कॉलोनी भरहुत नगर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कराए गए एक सघन सर्वे के दौरान लगभग 850 आवासीय भवनों में से 100 से अधिक स्थानों पर धड़ल्ले से कमर्शियल गतिविधियां संचालित पाई गईं है। इनमें शॉपिंग मॉल, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सेंटर, कोचिंग संस्थान, क्लीनिक, किराना दुकानें, कंप्यूटर सेंटर, डेयरी और स्कूल तक शामिल हैं।हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में शुरू हुई इस कार्रवाई के प्रथम चरण में 24 लीज धारकों को लीज निरस्तीकरण के अंतिम नोटिस थमाए गए हैं। इन्हें 24 घंटे के भीतर अपना अवैध कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। इसके आलवा आवासीय स्थल पर संचालित व्यवसाई छः लीज निरस्त कर दी गई है, प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।भरहुत नगर में की गई यह कार्रवाई तो महज एक शुरुआत है। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन अब शहर की अन्य कॉलोनियों जैसे बांधवगढ़ कॉलोनी, दीनदयाल पुरम, उचेहरा, बसंत विहार, कृपालपुर, मन्दाकिनी विहार, नवरंग पार्क, घूरडाग और मेडिकल कॉलेज के पास स्थित अटल आश्रय में भी सघन जांच अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों की लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध स्थानीय निवासियो द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध रैली निकाली गई तथा सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ कलेक्टर सतीश कुमार एस से मुलाकात की और हाउसिंग बोर्ड पर कई आरोप लगाए हैं तथा कलेक्टर से कार्यवाही रोकने आग्रह किया गया।इस पूरे मामले में कलेक्टर सतीश कुमार एस ने हाउसिंग बोर्ड की कार्यपालन यंत्री अनुशिका जैन को दूरभाष पर निर्देशित किया कि मामले की जांच कराई जाए, किसी के साथ गलत न हो, एक बार पुन : भौतिक सत्यापन कर लिया जाए और फिर आगे की कार्यवाही की जाए।हाउसिंग बोर्ड की कार्यपालन यंत्री अनुशिका जैन ने अमर उजाला से बातचीत मे कहा - सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है, कलेक्टर ने पुनः भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है, उसका भी पालन किया जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट और शासन की जो गाइडलाइन है उसके तहत आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।