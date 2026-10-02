फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News hajipur road accident two dead five injured vaishali News road accident news

बिहार: वैशाली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो की टक्कर में दो मजदूरों की मौत; पांच लोग गंभीर घायल

Fri, 02 Oct 2026 07:13 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 07:13 PM IST
सार

वैशाली के तीसीऔता थाना क्षेत्र में महुआ-समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और सीएनजी टेंपो की टक्कर में दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद पुलिस फरार ट्रक और उसके चालक की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन
Bihar News hajipur road accident two dead five injured vaishali News road accident news
घायल इलाजरत सदर अस्पताल में

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वैशाली जिले के महुआ-समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर तीसीऔता थाना क्षेत्र में बीती रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक और सीएनजी टेंपो के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर में टेंपो सवार दो मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया।

विज्ञापन

रोजी-रोटी की तलाश में गए थे हरियाणा, घर लौटने से पहले छिन गई सांसें
पुलिस और स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेंपो पर सवार सभी सात लोग प्रवासी मजदूर थे, जो हरियाणा में रहकर मजदूरी करते थे। त्योहार के मौसम और पारिवारिक कारणों से वे सभी अपने घर लौट रहे थे। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि घर की दहलीज पार करने से पहले ही यह सफर उनका अंतिम सफर साबित होगा।

विज्ञापन

इस वीभत्स हादसे में जान गंवाने वाले एक मृतक की पहचान तीसीऔता थाना क्षेत्र के डभइत गांव निवासी 25 वर्षीय अमरजीत मांझी, पिता सुकेशर मांझी, के रूप में हुई है। अमरजीत पांच भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटे थे। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके घर में तीन साल की एक मासूम बेटी है और सबसे दुखद पहलू यह है कि महज 15 दिन पहले ही उनके घर एक नवजात बेटे ने जन्म लिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटनास्थल के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसके पिछले पहिए की स्टेपनी बदली जा रही थी। इसी दौरान पीछे से यात्रियों को लेकर आ रहा सीएनजी टेंपो उक्त वाहन को ओवरटेक कर आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। आरोप है कि इसी क्रम में सामने या बगल से आ रहे एक अन्य अज्ञात ट्रक ने टेंपो को अपनी चपेट में ले लिया और चालक वाहन समेत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

हालांकि, स्थानीय नागरिकों के इन दावों की पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से वैज्ञानिक और तकनीकी जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने घटनास्थल पर खड़े संदिग्ध ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है।

टेंपो में कुल सात लोग थे सवार, घायलों में चालक भी शामिल
दुर्घटनाग्रस्त सीएनजी टेंपो में कुल सात लोग सवार थे। हादसे में जिन पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनमें शंभू मांझी (50 वर्ष), पिता लखनदेव मांझी, सुकुल मांझी (50 वर्ष), पिता दशरथ मांझी और नीतीश कुमार (19 वर्ष), पिता रामजी सहनी, निवासी बांदे बिशनपुर, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर, शामिल हैं। इसके अलावा टेंपो चालक लक्ष्मण राय (40 वर्ष), जो डभइत गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, वे भी इस हादसे में घायल हुए हैं। चालक हाजीपुर से इन यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर आ रहा था।

ये भी पढ़ें- ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’: महागठबंधन के नेताओं ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दीपंकर बोले- लड़ाई जारी रहेगी

प्रशासनिक कार्रवाई और यातायात व्यवस्था
हादसे की सूचना मिलते ही तीसीऔता थाना पुलिस दल-बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को त्वरित राहत पहुंचाते हुए इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं, दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

इस भीषण दुर्घटना के कारण महुआ-समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर कुछ घंटों के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। तीसीऔता थाना पुलिस का कहना है कि फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed