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बैतूल: शराब पार्टी में पत्नी पर कमेंट से भड़का पति! भाई के साथ मिलकर कर दी दोस्त की हत्या; 24 घंटे में धराए

Fri, 02 Oct 2026 09:24 PM IST
बैतूल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल Published by: बैतूल ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 09:24 PM IST
सार

बैतूल के खोदरी गांव में शराब पार्टी के दौरान पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज दो सगे भाइयों ने अपने दोस्त शेखर पाल की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, दोनों ने धारदार हथियार से सिर और गर्दन पर हमला किया और शव टपरे में छिपा दिया। पुलिस ने 24 घंटे में दोनों को गिरफ्तार किया। 

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Youth murdered at a liquor party
दोस्त ने ही की हत्या

विस्तार
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झल्लार थाना क्षेत्र के खोदरी गांव में 25 वर्षीय युवक शेखर पाल की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, शराब पार्टी के दौरान मृतक ने एक आरोपी की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इससे नाराज दो सगे भाइयों ने शेखर के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से सिर व गर्दन पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस के मुताबिक, 30 सितंबर को शेखर की मां ने झल्लार थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि शेखर सुबह करीब 9 बजे खोदरी निवासी सुनील टांडिलकर भगत के साथ सिरदर्द का इलाज कराने की बात कहकर घर से निकला था। शाम तक वापस नहीं लौटने और मोबाइल बंद मिलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान रात करीब 8 बजे परिजनों को जानकारी मिली कि खोदरी में सुनील के घर पर शेखर की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने सुनील और उसके भाई गजानंद पर संदेह जताया। सूचना मिलने पर झल्लार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की।
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शराब पीने के दौरान हुआ विवाद
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना के समय गजानंद, सुनील और शेखर गजानंद के घर पर बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान शेखर ने गजानंद की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस बात से गजानंद नाराज हो गया और दोनों भाइयों ने मिलकर शेखर के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने धारदार हथियार से शेखर के सिर और गर्दन पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को गजानंद के घर के सामने स्थित सुनील के टपरे में छिपा दिया। पुलिस ने शव वहीं से बरामद किया।

24 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर गजानंद टांडिलकर (31) और उसके भाई सुनील टांडिलकर (33), दोनों निवासी खोदरी, को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए सीन ऑफ क्राइम प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी की टीम ने भी जांच की। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या की परिस्थितियों और वारदात में इस्तेमाल हथियार समेत अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।

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