बैतूल: शराब पार्टी में पत्नी पर कमेंट से भड़का पति! भाई के साथ मिलकर कर दी दोस्त की हत्या; 24 घंटे में धराए

झल्लार थाना क्षेत्र के खोदरी गांव में 25 वर्षीय युवक शेखर पाल की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, शराब पार्टी के दौरान मृतक ने एक आरोपी की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इससे नाराज दो सगे भाइयों ने शेखर के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से सिर व गर्दन पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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