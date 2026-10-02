दिनदहाड़े कत्ल: महिला पर हथियारों से हमला, कटा गला लेकर यहां-वहां भागी; पति ने दोस्त के साथ मिलकर मार डाला

बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मकान का दरवाजा बाहर से बंद था। अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस टीम ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में मृतका के दो बच्चे सोते मिले। दोनों की उम्र करीब 4 और 6 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने साथ ले गई।



बच्चों के कमरे को बाहर से बंद किए जाने को लेकर पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि बच्चों को महिला ने बाहर जाते समय कमरे में बंद किया था या वारदात के बाद आरोपियों ने उन्हें अंदर बंद कर दिया था।



एक महीने पहले ही किराए के मकान में आई थी ज्योति

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतका ज्योति चौरसिया मूल रूप से महाराजपुर की रहने वाली थी। वह शहर के प्रांजल होटल में काम करती थी और अपने दोनों बच्चों के साथ करीब एक महीने पहले ही अमलतास कॉलोनी में किराए के मकान में रहने आई थी।



पुलिस परिवार से जुड़े घटनाक्रमों और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर हत्या की वजह और वारदात में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।



अमलतास कॉलोनी में दूसरी हत्या से चिंता

अमलतास कॉलोनी क्षेत्र में करीब एक महीने के भीतर हत्या की यह दूसरी वारदात बताई जा रही है। इससे स्थानीय रहवासियों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की पूरी वजह और वारदात का क्रम स्पष्ट हो सकेगा।