भोपाल: बिजली के खंभे से करंट लगने से वकील की मौत मामले में इंजीनियर सस्पेंड, ईई पर भी एक्शन

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राजधानी के डीबी मॉल के सामने बिजली के खंभे से करंट लगने के कारण वकील व भाजयुमो नेता दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में भोपाल नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त ने ऊर्जा विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्यपालन यंत्री (विद्युत) आशीष श्रीवास्तव को निलंबित करने प्रस्ताव भेजा है। वहीं, नगर निगम भोपाल के सहायक यंत्री (विद्युत) सुमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने का आरोप है। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक, सुमित सिंह लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यांत्रिकी) के उप संभाग राजगढ़ में उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे। उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नगर पालिक निगम भोपाल में सहायक यंत्री (विद्युत) के रिक्त पद पर समान सामर्थ्य/वेतनमान में आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया था।