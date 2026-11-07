सागर: सूबेदार वाड़ा में विराजमान हैं महालक्ष्मी, साल में दो पर्वों पर सुबह से रात तक खुलते हैं मंदिर के कपाट

दीपावली का पर्व पूरे देश में श्रद्धा, उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू सनातन परंपरा में इस दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। देशभर में माता लक्ष्मी के पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है। मराठा साम्राज्य के प्रभाव वाले क्षेत्रों और बुंदेलखंड में माता लक्ष्मी के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। ऐसा ही करीब 300 साल पुराना प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर मध्य प्रदेश के सागर शहर में स्थित है।

सागर शहर की स्थापना और इसके विस्तार का श्रेय मराठाओं को दिया जाता है। 17वीं शताब्दी में मराठाओं के बुंदेलखंड आगमन के बाद यहां कई ऐतिहासिक इमारतों और मंदिरों का निर्माण हुआ। इतिहासकारों के अनुसार, सागर के लक्ष्मीपुरा स्थित इस महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण करीब 1710 ईस्वी में स्थानीय मराठा प्रशासकों ने करवाया था।

यह क्षेत्र मराठा सरदार बाजीराव को महाराजा छत्रसाल ने भेंट किया था। बाजीराव ने पंडित गोविंद बल्लाल खैर को यहां का प्रशासक नियुक्त किया था। गोविंद खैर की पुत्रवधू लक्ष्मीबाई खैर अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थीं। उनके समय में सागर, रानगिर और रहली-ढाना सहित आसपास के क्षेत्रों में कई मंदिरों का निर्माण कराया गया।



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इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर और सागर के इस मंदिर में प्रतिमाओं की स्थापना एक ही समय पर की गई थी। दोनों मंदिरों की प्रतिमाओं का स्वरूप समान है और इनके निर्माण में एक ही प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, दोनों में एक अंतर है। कोल्हापुर की महालक्ष्मी की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है, जबकि सागर की महालक्ष्मी सफेद पत्थर से निर्मित हैं।

यह मंदिर आज भी मराठी सूबेदार परिवार के संरक्षण में है। परिवार के सदस्य ही माता की सेवा और पूजा-अर्चना करते हैं। आम दिनों में मंदिर सुबह और शाम केवल आधे-आधे घंटे के लिए खुलता है, लेकिन दशहरे और दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए इसे सुबह से रात 9 बजे तक खोला जाता है। इन पर्वों पर दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

शहर के लक्ष्मीपुरा स्थित 'सूबेदार वाड़ा' के अंदर बना यह भव्य मंदिर करीब 30 फीट ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के बाद आता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही गोल गुंबद वाला एक परिसर दिखाई देता है, जिसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों को समाहित किया गया है। इसके आगे मुख्य गर्भगृह है, जहां ऊंचे सिंहासन पर माता लक्ष्मी विराजमान हैं।

नवरात्रि, धनतेरस, दशहरा और दीपावली के अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार और पूजन किया जाता है। इन खास अवसरों पर मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन को बेहद शुभ और कल्याणकारी मानते हैं।