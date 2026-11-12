Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara: Major action by the administration against BJP leader Bunty Patel’s brother

छिंदवाड़ा: भाजपा नेता बंटी पटेल के भाई पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, धमकी देने के आरोप में शस्त्र लाइसेंस रद्द

Thu, 12 Nov 2026 03:47 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 12 Nov 2026 03:47 PM IST
सार

छिंदवाड़ा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष बंटी पटेल के भाई नितिन उर्फ मोनू ठाकुर का रिवॉल्वर लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया। जमीन विवाद में लाइसेंसी हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की गई।

विज्ञापन
Chhindwara: Major action by the administration against BJP leader Bunty Patel’s brother
जमीन विवाद में हथियार दिखाना पड़ा भारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छिंदवाड़ा जिलाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बंटी पटेल के भाई नितिन उर्फ मोनू ठाकुर का रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह प्रशासनिक कार्रवाई चौरई के उपजिलाधिकारी प्रभात मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आरोपी नितिन पर जमीन से जुड़े एक विवाद में लाइसेंसी हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा था। प्रशासन ने मामले की गंभीरता और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

विज्ञापन


भू-पूजन के दौरान विवाद और धमकी
यह पूरा मामला चांद तहसील के अंतर्गत आने वाले शहपुरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 10 अक्तूबर को शहपुरा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कामेंद्र ठाकुर अपनी निजी भूमि पर भू-पूजन कर रहे थे। कामेंद्र ठाकुर का आरोप है कि उसी समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष बंटी पटेल अपने भाई नितिन उर्फ मोनू ठाकुर के साथ मौके पर पहुंचे और भू-पूजन जबरन रुकवाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और नितिन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर कामेंद्र ठाकुर पर तान दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने हथियार दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन


जांच रिपोर्ट के बाद लाइसेंस निरस्त
घटना के बाद पीड़ित कामेंद्र ठाकुर ने चौरई के उपजिलाधिकारी प्रभात मिश्रा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच शुरू की और पुलिस प्रशासन से आरोपी का पिछला रिकॉर्ड भी मंगवाया। जांच के दौरान नितिन के खिलाफ दर्ज अन्य पुराने मामलों की जानकारी सामने आई। इसके आधार पर उपजिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के लिए जिलाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा, जिसके बाद बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने निरस्तीकरण का आदेश दिया। वहीं चांद थाना प्रभारी राकेश बघेल के अनुसार दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए
आरोपी के भाई और भाजपा जिला उपाध्यक्ष बंटी पटेल पहले कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे। चौरई विधानसभा सीट से चुनाव का टिकट न मिलने के कारण उन्होंने कमलनाथ का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बंटी पटेल पर इससे पहले भी मुआवजा प्रकरण को लेकर चौरई के उपजिलाधिकारी पर कालिख पोतने का आरोप लग चुका है। इस मामले में बंटी पटेल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव न होने से संपर्क नहीं हो सका।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed