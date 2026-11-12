एमपी: भोपाल में जनता क्वार्टर खाली कराने के विरोध में पांच महिलाओं ने खाया जहर, हमीदिया अस्पताल में भर्ती

राजधानी के ऐशबाग इलाके में स्थित जर्जर जनता क्वार्टर को तोड़ने की प्रशासनिक तैयारी के बीच गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मकानों को खाली कराने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सभी महिलाओं को तत्काल हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

13 नवंबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम

दरअसल, ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में करीब 600 मकान हैं। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इन भवनों को जर्जर बताते हुए रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने और सामान हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया है। इसके बाद 14 नवंबर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है। प्रशासन ने इसके लिए पहले से तैयारियां कर रखी हैं।

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हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, इन 600 क्वार्टरों में रहने वाले परिवारों में करीब 110 मूल आवंटी हैं, जबकि शेष मकानों पर अनधिकृत कब्जे बताए जा रहे हैं। इन भवनों को नगर निगम ने मई 2016 में ही खतरनाक घोषित कर दिया था। इसके बावजूद यहां बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं।

घर के बदले घर देने की मांग पर अड़े रहवासी

क्वार्टर खाली कराने का नोटिस मिलने के बाद से ही रहवासी विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मकान तोड़ने से पहले उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। लोगों का कहना है कि वे अपने परिवारों को लेकर अचानक कहां जाएंगे। रहवासी पहले भी पोस्टर और प्रदर्शन के माध्यम से घर के बदले घर देने की मांग उठा चुके हैं।

मकान खाली करने की समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही लोगों की चिंता और विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को विरोध के दौरान पांच महिलाओं के जहरीला पदार्थ खाने की घटना से स्थिति और गंभीर हो गई। फिलहाल सभी महिलाओं का हमीदिया अस्पताल में उपचार जारी है। अब देखना होगा कि जर्जर भवनों को सुरक्षित तरीके से हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई और वर्षों से यहां रह रहे परिवारों के पुनर्वास के बीच कोई समाधान निकल पाता है या नहीं।