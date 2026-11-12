Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Threats continue in Indore ahead of Diljit Dosanjh's concert, bomb threat to blow up Mayor's Secretariat.

इंदौर: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, बीडीएस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Thu, 12 Nov 2026 07:03 PM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 07:03 PM IST
सार

इंदौर में 15 नवंबर को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। गुरुवार शाम बीडीएस, बम एस्कॉर्ट और डॉग स्क्वॉड ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया।

विज्ञापन
Threats continue in Indore ahead of Diljit Dosanjh's concert, bomb threat to blow up Mayor's Secretariat.
इंदौर में महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

शहर में 15 नवंबर को होने वाले मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट से पहले धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में गुरुवार शाम बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) की टीम महापौर सचिवालय पहुंची और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया।

जानकारी के मुताबिक, महापौर कार्यालय को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। इसके मद्देनजर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। गुरुवार शाम बीडीएस की टीम ने सचिवालय पहुंचकर सुरक्षा जांच शुरू की। इस दौरान बम एस्कॉर्ट टीम के साथ डॉग स्क्वॉड को भी जांच में शामिल किया गया।

विज्ञापन


पढ़ें:  भाजपा नेता बंटी पटेल के भाई पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, धमकी देने के आरोप में शस्त्र लाइसेंस रद्द

विज्ञापन
विज्ञापन

सुरक्षा टीम ने कार्यालय के अलग-अलग कक्षों, प्रवेश और निकास द्वारों समेत पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली। संदिग्ध वस्तुओं और संभावित खतरे की जांच के लिए काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। धमकियों के बाद महापौर सचिवालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि 15 नवंबर को इंदौर में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का बड़ा लाइव कॉन्सर्ट प्रस्तावित है। इससे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी धमकी भरे ईमेल मिलने की जानकारी सामने आ चुकी है। बताया गया था कि इन ईमेल में खालिस्तान सहित अन्य संदर्भों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद से ही पुलिस और प्रशासन बड़े आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

एक ओर शहर में कॉन्सर्ट की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर महापौर सचिवालय को लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर संभावित पहलू पर नजर रखी जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed