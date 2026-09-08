रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा: 30 हजार में सौदा, दूसरे की जगह दौड़ लगाने पहुंचा युवक गिरफ्तार

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम रेलवे की ग्रुप डी व लेवल-1 पदों के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रेलवे पुलिस ने बिहार के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक परीक्षार्थी है, जबकि दूसरा उसकी जगह दौड़ लगाने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचा था। दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।जानकारी के अनुसार रतलाम रेलवे कॉलोनी स्थित फुटबॉल ग्राउंड में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम रेलवे की ग्रुप डी व लेवल-1 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। 6 सितंबर को 26 वर्षीय अजीत कुमार कुशवाह पिता दिनेश कुमार कुशवाह निवासी ग्राम रतनठा, जिला मुंगेर (बिहार) परीक्षा स्थल पर पहुंचा था। वह परीक्षार्थी कुंदन कुमार निवासी शंभूपुरा की जगह दौड़ परीक्षा में शामिल होने आया था। परीक्षा स्थल पर तैनात रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को अजीत पर शक हुआ। उन्होंने दौड़ शुरू होने से पहले ही उसे पकड़ लिया और रेलवे पुलिस चौकी (जीआरपी) को सौंप दिया।मुंबई स्थित रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ दीपक तिवारी ने अजीत कुमार कुशवाह के खिलाफ रेलवे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार, भर्ती परीक्षा में नामित कर्मचारियों ने बताया कि अजीत पहले भी दौड़ परीक्षा में शामिल हो चुका था।पूछताछ में अजीत ने बताया कि उसने 2 सितंबर 2026 को इसी मैदान में निरंजन कुमार निवासी धनपुरा, जिला मुंगेर (बिहार) की जगह दौड़ परीक्षा दी थी। उस परीक्षा में वह अयोग्य पाया गया था। इसके बाद 6 सितंबर को वह फिर एक अन्य अभ्यर्थी कुंदन कुमार की जगह दौड़ लगाने पहुंचा। हालांकि, दौड़ शुरू होने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। कुंदन परीक्षा देने के लिए रतलाम आया ही नहीं था।जीआरपी थाना प्रभारी सोहन पाटीदार ने बताया कि मामले में बीएनएस की धारा 318(4) और 319(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर अजीत कुमार कुशवाह और निरंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अजीत ने निरंजन की जगह दौड़ परीक्षा देने के लिए 30 हजार रुपये में सौदा किया था। निरंजन ने उसे 10 हजार रुपये पहले दे दिए थे, जबकि 20 हजार रुपये परीक्षा के बाद देने थे। हालांकि, अजीत दौड़ परीक्षा में असफल हो गया। इसके बाद वह कुंदन कुमार की जगह परीक्षा देने पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस अब कुंदन कुमार की तलाश कर रही है।