जहां ओवैसी की सभा हुई,वहीं अब टी. राजा की सभा की मांग: 5 अक्टूबर के लिए मांगी अनुमति,समिति बोली-टेंट-साउंड बुक

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टेंट-साउंड बुक, पोस्टर के डिजाइन भी तैयार

तिवारी ने कहा कि 5 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर समिति ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। टेंट और साउंड बुक हो चुके हैं। पोस्टर और प्रचार सामग्री के डिजाइन भी तैयार हैं। केवल कार्यक्रम स्थल का नाम तय होना बाकी है। इसके बाद बाकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टी. राजा सिंह 5 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। तिवारी ने युवाओं से उनकी अगवानी के लिए तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की। विज्ञापन



ओवैसी की सभा के बाद उठी मांग

टी. राजा की सभा के लिए अनुमति की मांग 15 सितंबर को सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में ओवैसी की सभा के बाद सामने आई है। हिंदू उत्सव समिति का कहना है कि जिस स्थान पर ओवैसी की सभा की अनुमति दी गई, वहां टी. राजा की सभा के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। समिति ने इसी वजह से सेंट्रल लाइब्रेरी समेत तीन स्थानों का विकल्प प्रशासन को दिया है। अब इन स्थानों में से किस जगह कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी, इसका फैसला पुलिस-प्रशासन को करना है। विज्ञापन विज्ञापन



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मई में भी नहीं मिली थी अनुमति

इससे पहले 31 मई को भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में टी. राजा सिंह की धर्मसभा प्रस्तावित थी। हालांकि पुलिस-प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका था। अनुमति को लेकर मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। अब समिति ने 5 अक्टूबर के लिए दोबारा आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस-प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति या स्थल तय किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

तिवारी ने कहा कि 5 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर समिति ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। टेंट और साउंड बुक हो चुके हैं। पोस्टर और प्रचार सामग्री के डिजाइन भी तैयार हैं। केवल कार्यक्रम स्थल का नाम तय होना बाकी है। इसके बाद बाकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टी. राजा सिंह 5 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। तिवारी ने युवाओं से उनकी अगवानी के लिए तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की।टी. राजा की सभा के लिए अनुमति की मांग 15 सितंबर को सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में ओवैसी की सभा के बाद सामने आई है। हिंदू उत्सव समिति का कहना है कि जिस स्थान पर ओवैसी की सभा की अनुमति दी गई, वहां टी. राजा की सभा के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। समिति ने इसी वजह से सेंट्रल लाइब्रेरी समेत तीन स्थानों का विकल्प प्रशासन को दिया है। अब इन स्थानों में से किस जगह कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी, इसका फैसला पुलिस-प्रशासन को करना है।इससे पहले 31 मई को भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में टी. राजा सिंह की धर्मसभा प्रस्तावित थी। हालांकि पुलिस-प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका था। अनुमति को लेकर मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। अब समिति ने 5 अक्टूबर के लिए दोबारा आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस-प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति या स्थल तय किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा के बाद अब तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह की सभा की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने 5 अक्टूबर को भोपाल में टी. राजा की सभा कराने के लिए पुलिस कमिश्नर से अनुमति मांगी है। समिति ने सभा के लिए तीन स्थानों का विकल्प दिया है। इनमें सेंट्रल लाइब्रेरी, इमामी गेट-अग्रसेन चौराहा और इकबाल मैदान-मोती मस्जिद शामिल हैं। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अनुमति के लिए आवेदन दिए करीब पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से जल्द किसी एक स्थान की अनुमति देने का अनुरोध किया है।