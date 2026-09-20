मध्यप्रदेश: बोत्सवाना से आई CCB-2 को मिला ‘राधा’ नाम, गांधी सागर में अब दो नर और दो मादा; MP में 56 चीते

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मध्यप्रदेश में चीता संरक्षण अब एक ही ठिकाने तक सीमित नहीं रह गया है। कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी चीतों का समूह तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB-2 को गांधी सागर में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद बाड़े का गेट खोलकर उसे नए आवास में प्रवेश कराया और उसका नाम ‘राधा’ रखा। राधा के आने के बाद गांधी सागर में चीतों की संख्या चार हो गई है। यहां अब दो नर और दो मादा हैं। अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग सुरक्षित क्षेत्रों में चीतों को बसाने का मकसद प्रोजेक्ट को विस्तार देना और भविष्य में उनकी आबादी बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र तैयार करना है।