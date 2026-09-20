फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Botswana Cheetah CCB-2 Named Radha, Released in Gandhi Sagar; MP Now Has 56 Cheetahs

मध्यप्रदेश: बोत्सवाना से आई CCB-2 को मिला ‘राधा’ नाम, गांधी सागर में अब दो नर और दो मादा; MP में 56 चीते

Sun, 20 Sep 2026 05:56 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 20 Sep 2026 05:56 PM IST
सार

कूनो के बाद अब गांधी सागर में भी चीता कुनबा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोत्सवाना से आई मादा चीता CCB-2 को ‘राधा’ नाम देकर गांधी सागर में छोड़ा गया, जिसके बाद यहां चीतों की संख्या चार हो गई।

विज्ञापन
Botswana Cheetah CCB-2 Named Radha, Released in Gandhi Sagar; MP Now Has 56 Cheetahs
चीता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश में चीता संरक्षण अब एक ही ठिकाने तक सीमित नहीं रह गया है। कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी चीतों का समूह तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB-2 को गांधी सागर में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद बाड़े का गेट खोलकर उसे नए आवास में प्रवेश कराया और उसका नाम ‘राधा’ रखा। राधा के आने के बाद गांधी सागर में चीतों की संख्या चार हो गई है। यहां अब दो नर और दो मादा हैं। अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग सुरक्षित क्षेत्रों में चीतों को बसाने का मकसद प्रोजेक्ट को विस्तार देना और भविष्य में उनकी आबादी बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र तैयार करना है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश: गांधी सागर में आज नई मादा चीता की एंट्री, कूनो में चार शावकों के जन्म से देश में कुनबा 56
विज्ञापन


बोत्सवाना से आई, अब गांधी सागर बना नया घर
CCB-2 को इसी साल 28 फरवरी को बोत्सवाना से भारत लाया गया था। भारत आने के बाद उसे कुछ समय क्वारंटीन में रखा गया। इसके बाद पर्यावरण के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई और मई में उसे कूनो के जंगल में छोड़ा गया। कुछ समय कूनो में रहने के बाद अब उसे गांधी सागर भेजा गया है। यहां उसे नए वातावरण में रखा गया और रविवार को बाड़े से बाहर निकालकर अभयारण्य के निर्धारित क्षेत्र में छोड़ा गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश: राहुल गांधी के कार्यक्रम पर CM मोहन यादव का पलटवार, बोले- तथ्यों के बजाय सुनाई दी ‘झूठ की गूंज’


चार चीतों के साथ तैयार हुआ नया समूह
गांधी सागर में पहले से प्रभाष और पावक नाम के दो नर तथा धीरा नाम की एक मादा मौजूद थी। अब राधा के आने से यहां नर-मादा का अनुपात दो-दो हो गया है। नई मादा की मौजूदगी को गांधी सागर में भविष्य में चीता प्रजनन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि इसका वास्तविक परिणाम आने वाले समय में ही सामने आएगा। 

ये भी पढ़ें-  एमपी: तीन साल पहले सिफारिश के बाद अब हुई रीवा डॉक्टर की सेवा समाप्ति, आखिर किसकी शह पर लंबित रहा मामला?

चार साल में बदल गई तस्वीर
भारत में चीता पुनर्स्थापना अभियान की शुरुआत सितंबर 2022 में नामीबिया से आए आठ चीतों के साथ हुई थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते भारत लाए गए। अब मध्यप्रदेश इस अभियान का प्रमुख केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक समय एशिया और मध्यप्रदेश से चीते विलुप्त हो गए थे। आज मध्यप्रदेश की धरती पर उनका फिर से स्वच्छंद विचरण करना संरक्षण प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 56 चीते और उनके शावक मौजूद हैं। उन्होंने इसे वन्यजीवों के प्रति ‘जियो और जीने दो’ की भावना का उदाहरण बताते हुए वन विभाग की टीम को बधाई दी।

कूनो से गांधी सागर तक फैल रहा दायरा
प्रोजेक्ट चीता का अगला बड़ा लक्ष्य चीतों को एक से अधिक सुरक्षित इलाकों में स्थापित करना है। गांधी सागर में नए चीते को बसाया जाना इसी दिशा में बढ़ता कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का वन्यजीव संरक्षण का लंबा इतिहास रहा है। चीतों की वापसी प्रदेश की जैव-विविधता और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को भी मजबूती देती है। अब गांधी सागर में चार चीतों का समूह बनने के साथ यहां आने वाले समय में चीता संरक्षण और संभावित प्रजनन गतिविधियों पर नजर रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed