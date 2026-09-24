मुरैना में हादसा: तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत, घंटों की मशक्कत के बाद निकाले जा सके शव; गांव में शोक

मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को हादसे में दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसा कारस बाबा मजरा के पास स्थित तालाब में हुआ। दोनों बच्चों के तालाब में डूबने की खबर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, जिसने तालाब में बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राहत और बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे तालाब के आसपास मौजूद थे। इसी दौरान वे किसी तरह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। हालांकि बच्चे तालाब में किस वजह से पहुंचे और हादसा किस परिस्थिति में हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।



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हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे। बच्चों की मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी शोक और आक्रोश का माहौल है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी जुटाई और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। प्रशासनिक अमला भी बचाव कार्य की निगरानी करता रहा। हादसे के बाद तालाब के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।



पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है। जौरा में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर खुले तालाब और जलस्रोतों के आसपास बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है।