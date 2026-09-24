मध्यप्रदेश: एक बस, चार राज्यों के कागज और छह राज्यों का नेटवर्क; यमुना हादसे का एमपी से जुड़ा लिंक सामने आया

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यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को यात्री बस में आग लगने और यात्रियों की मौत के बाद बसों के अंतरराज्यीय संचालन और उनके दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हादसे से जुड़ी जानकारी में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त बस का ऑपरेटर मध्यप्रदेश के छतरपुर से है, जबकि बस के अलग-अलग दस्तावेज दूसरे राज्यों से जारी हुए हैं। जानकारी के अनुसार, बस का पंजीकरण बिहार में हुआ था। इसका फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान से और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी हुआ था। वहीं बस संचालित करने वाली एजेंसी राज कल्पना ट्रैवल्स का कार्यालय छतरपुर में बताया गया है। बस दिल्ली से महोबा के बीच चल रही थी। इस तरह बस के संचालन से जुड़े दस्तावेज और गतिविधियां कम से कम छह राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से जुड़ती हैं।