दतिया में बदमाशों के बुलंद हौसले: दिनदहाड़े युवक का अपहरण, ‘पुलिस’ लिखी स्कॉर्पियो में डालकर ले गए 5-7 बदमाश

दतिया में ग्वालियर-झांसी रोड स्थित हाड़ा पहाड़ पर दिनदहाड़े युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। करीब 5 से 7 बदमाशों ने सरेराह एक युवक को जबरन स्कॉर्पियो में डालकर अपने साथ ले गए। वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।



बताया जा रहा है कि बदमाश जिस स्कॉर्पियो से पहुंचे थे, उसका नंबर UP 93 BO 3238 है। खास बात यह है कि नंबर प्लेट के नीचे ‘पुलिस’ लिखा हुआ था। इसी वजह से शुरुआत में मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद पुलिस की कोई कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब युवक ने विरोध करते हुए चीखना-चिल्लाना शुरू किया, तब लोगों को मामला संदिग्ध लगा।



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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो से उतरे बदमाशों ने युवक के साथ गाली-गलौज की और उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे, लेकिन तब तक आरोपी उसे लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधिकारियों को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मंजीत सिंह चावला के निर्देश पर जिले के संबंधित थानों को अलर्ट किया गया। पुलिस टीमों को आरोपियों की घेराबंदी और पीछा करने के लिए लगाया गया।



पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपी युवक को ज्यादा दूर नहीं ले जा सके। पुलिस का दबाव बढ़ता देख बदमाश युवक को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में लक्ष्मणपुर रोड के पास छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने युवक को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। युवक के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है।



पुलिस के मुताबिक, मामले में दशरथ यादव, शैलेंद्र यादव, विशाल यादव, संजू यादव, राघवेंद्र यादव और विकास यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों पर अपहरण, हत्या के प्रयास, राजीनामा के लिए दबाव बनाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।