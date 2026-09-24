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टीकमगढ़ में तीन लाशें: मां पेड़ से लटकी मिली तो दो बच्चों के शव कुएं से बरामद; ससुराल-मायके पक्ष के अपने दावे

Thu, 24 Sep 2026 05:06 PM IST
टीकमगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 05:06 PM IST
सार

टीकमगढ़ के बछोड़ा गांव में 25 वर्षीय रश्मि कुशवाहा का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जबकि उसके छह वर्षीय बेटी पूर्वी और चार वर्षीय बेटे हार्दिक के शव कुएं से बरामद हुए। मायके पक्ष ने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।

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Bodies of two young children found in a well; mother found hanging from tree
घटनास्थल पर कार्रवाई करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में गुरुवार सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आने से सनसनी फैल गई। यहां 25 वर्षीय महिला का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जबकि कुछ दूरी पर स्थित कुएं से उसके छह वर्षीय बेटी और चार वर्षीय बेटे के शव बरामद किए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।

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मृतकों की पहचान रश्मि कुशवाहा (25), उसकी छह वर्षीय बेटी पूर्वी कुशवाहा और चार वर्षीय बेटे हार्दिक कुशवाहा के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर दिगौड़ा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के पिता चैनू कुशवाहा निवासी बैरबार, थाना जतारा और भाई देशपत कुशवाहा ने रश्मि के पति राहुल और ससुर कनछेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि राहुल महिला के साथ लगातार मारपीट करता था। उनका कहना है कि 17 अगस्त को भी रश्मि के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद वह मायके में रह रही थी। परिजनों के अनुसार, पति के उसे लेने पहुंचने के बाद भी उन्होंने रश्मि को ससुराल भेजने से इनकार कर दिया था।

ससुर ने बताया पारिवारिक विवाद
वहीं मृतका के ससुर कनछेदी कुशवाहा ने घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात कही है। उनका कहना है कि रश्मि का अपने पति राहुल से विवाद रहता था। ससुर के अनुसार, कुछ दिन पहले रश्मि ने कथित तौर पर कीटनाशक पदार्थ का सेवन भी किया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह करीब चार बजे रश्मि दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गई थी। बाद में बच्चों के शव कुएं में और रश्मि का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। फिलहाल घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस मायके और ससुराल पक्ष के बयानों के साथ अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस विवेचना के बाद ही मौत की परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। 

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