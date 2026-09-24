टीकमगढ़ में तीन लाशें: मां पेड़ से लटकी मिली तो दो बच्चों के शव कुएं से बरामद; ससुराल-मायके पक्ष के अपने दावे

टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में गुरुवार सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आने से सनसनी फैल गई। यहां 25 वर्षीय महिला का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जबकि कुछ दूरी पर स्थित कुएं से उसके छह वर्षीय बेटी और चार वर्षीय बेटे के शव बरामद किए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।

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