मैहर: शारदा मंदिर की सीढ़ियों पर दिखा तेंदुआ, कई महीनों से मौजूदगी का दावा; भक्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता

मां शारदा मंदिर परिसर और त्रिकूट पर्वत क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेंदुआ मंदिर की सीढ़ियों के आसपास दिखाई देता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मंदिर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में पिछले कई महीनों से तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही हैं। कई बार तेंदुए के मंदिर क्षेत्र के आसपास घूमने की बात भी सामने आती रही है। अब सीढ़ियों के पास तेंदुआ दिखाई देने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।



श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता

मां शारदा मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मंदिर की सीढ़ियों और आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की बात सामने आने से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को भी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक तेंदुए का रेस्क्यू नहीं किया गया है। लोगों ने वन विभाग से मंदिर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है।



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वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी हलचल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद मंदिर क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, वायरल वीडियो कब और किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। वन विभाग की ओर से भी वीडियो और तेंदुए की मौजूदा स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर और सीढ़ियों वाले क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार निगरानी करे। साथ ही, यदि तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होती है तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं और तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जाए।