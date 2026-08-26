{"_id":"6a8f1e4b86bd275c4b03f152","slug":"i-want-it-to-get-even-more-expensive-what-did-minister-kailash-vijayvargiya-say-regarding-the-rising-pric-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"'मैं चाहता हूं और महंगी हो..' शक्कर के बढ़ते दाम पर ये क्या बोल गए मंत्री Kailash Vijayvargiya?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
'मैं चाहता हूं और महंगी हो..' शक्कर के बढ़ते दाम पर ये क्या बोल गए मंत्री Kailash Vijayvargiya?
Video desk, Amar Ujala
Published by: शिवम द्विवेदी
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:41 PM IST
'मैं चाहता हूं और महंगी हो..' शक्कर के बढ़ते दाम पर ये क्या बोल गए मंत्री Kailash Vijayvargiya?