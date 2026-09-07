सागर जहरीली शराब कांड: एक और ने तोड़ा दम, आंकड़ा 13 पहुंचा; 22 से 24 मौतों की सच्चाई पर कलेक्टर क्या बोलीं?

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सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी मृत पुरुष हैं और उनकी उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच है। उन्होंने कहा कि मृतकों के पोस्टमार्टम में संदिग्ध जहर के संकेत मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए विसरा जांच के लिए भेजा गया है। मृतकों की संख्या 22 से 24 बताए जाने संबंधी रिपोर्टों पर कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन नियमों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृतकों की संख्या बता रहा है।पीड़ितों का इलाज कर रहे एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चार अस्पतालों में 96 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें सात की हालत गंभीर है। करीब सात से आठ लोग बांदा सिविल अस्पताल, करीब 70 लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (बीएमसीएच) और 17 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, एक मरीज को एयरलिफ्ट कर भोपाल ले जाया गया है। अधिकारी के अनुसार, सोमवार को दिन में करीब दो दर्जन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई।