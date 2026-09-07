इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन: भोपाल में 4-5 किमी लंबा जाम, कमला पार्क से शाहजहानाबाद तक यातायात बेहाल

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कमला पार्क, लालघाटी, रॉयल मार्केट, पीरगेट, फिजा, जहांगीराबाद, भोपालपुरा, जिंसी, रायसेन रोड, हमीदिया रोड, पॉलिटेक्निक चौराहा, रेतघाट, मोती मस्जिद, फतेहगढ़ और शाहजहानाबाद तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। जाम में बसों, ऑटो और निजी वाहनों के साथ एंबुलेंस भी फंसने की जानकारी सामने आई। कई लोग एक से तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे। परीक्षा देने जा रहे बाइक-स्कूटी सवारों और अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों को भी परेशानी हुई। जाम के कारण ऑटो और वाहन चालकों को सवारियां छोड़नी पड़ीं और कई लोगों की रोजाना की कमाई प्रभावित हुई।कलेक्टर प्रियंक मिश्रा मौके पर पहुंचे और इंटर्न डॉक्टरों से बातचीत की। बातचीत के बाद डॉक्टरों ने सड़क का एक हिस्सा खाली किया, जिससे यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।पुलिस कार्रवाई के विरोध में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन का ऐलान किया है। संगठन ने नियमित ओपीडी और वैकल्पिक ऑपरेशन सेवाएं अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि, आपातकालीन और गंभीर मरीजों की सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है। वहीं मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने भी इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने कहा कि डॉक्टरों के साथ दमन हुआ तो इंटर्न, जूनियर डॉक्टर और मेडिकल शिक्षक एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। इंटर्न डॉक्टर फिलहाल 14,337 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलने की बात कहते हुए इसे बढ़ाकर ₹30 हजार करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश चाहिए।