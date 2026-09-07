मध्य प्रदेश: गड़बड़ी पर पूर्व CS के करीबी को भी नहीं छोड़ा; क्या ईमानदारी की कीमत चुका रहीं IAS नेहा मारव्या?

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मध्यप्रदेश की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या सिंह के लगातार तबादलों ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 सितंबर की तबादला सूची के बाद नेहा मारव्या ने आईएएस अधिकारियों के सोशल मीडिया ग्रुप में अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा पद पर ज्वाइन करने के महज 50 दिन बाद ही उनका तबादला कर दिया गया और पिछले एक साल में यह चौथी बार है, जब उनका नाम ट्रांसफर लिस्ट में आया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर नेहा मारव्या के लगातार तबादलों की जांच कराने की मांग की है। बरैया का आरोप है कि नेहा ने जहां-जहां काम किया, वहां भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखाई और इसी वजह से उन्हें बार-बार हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर एक साल में चार तबादलों के पीछे कौन अधिकारी या कौन-सी व्यवस्था काम कर रही है?