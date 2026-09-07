बैतूल: महाराष्ट्र सीमा पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध शेर का सफल रेस्क्यू; ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

महाराष्ट्र की सीमा से सटे बैतूल जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से एक वन्यजीव की गतिविधियों को लेकर लोगों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित खतरे को देखते हुए वन विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा था। इसी बीच वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में वन्यजीव का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है।बताया जा रहा है कि सिरजगांव निवासी सुरेश उईके की ओर से उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में कुछ लोग बेहोशी की अवस्था में पड़े वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो महाराष्ट्र के ब्राह्मणवाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी क्षेत्र में वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है।वन्यजीव की संभावित मौजूदगी की सूचना सामने आने के बाद बैतूल जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी थी। ग्रामीणों को जंगल और आसपास के इलाकों में अनावश्यक रूप से जाने से बचने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल वन विभाग या पुलिस को देने की सलाह दी गई थी।हाल ही में बैतूल पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन द्वारा आठनेर थाना क्षेत्र के दाभोना समेत आसपास के गांवों में वन्यजीव की संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीणों से भी सावधानी रखने और किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर स्वयं कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई थी।दक्षिण वन मंडल के डीएफओ ने वन्यजीव के रेस्क्यू की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई महाराष्ट्र की सीमा के भीतर की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी वन्यजीव को सुरक्षित पकड़े जाने की पुष्टि की गई है।रेस्क्यू अभियान सफल होने के बाद बैतूल-महाराष्ट्र सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, वन विभाग और पुलिस की ओर से लोगों को अभी भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीव से संबंधित किसी भी सूचना की पुष्टि किए बिना अफवाहों पर भरोसा न करें और ऐसी स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को जानकारी दें।