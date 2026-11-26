हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र में चारखेड़ा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार पांच युवक घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू कर सभी युवकों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
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जानकारी के अनुसार, पुलिया के नीचे कार गिरने की सूचना मिलते ही डायल 112 में तैनात हेड कांस्टेबल बब्बर धुर्वे अपने सहयोगी के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी और कार पुलिया के नीचे फंसी हुई थी। ऐसे में पुलिस टीम ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी का सहारा लिया। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद पांचों युवकों को कार से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिमरनी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हरदा रेफर कर दिया गया। तीन युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल सभी का उपचार जारी है।
इंदौर की ओर जा रहे थे युवक
घायलों से मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सवार पांचों युवक नर्मदापुरम जिले के सिवनी-मालवा क्षेत्र के बनापुरा तहसील इलाके के रहने वाले हैं। वे इंदौर की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, कार की रफ्तार तेज थी। चारखेड़ा मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसे की सूचना पर टिमरनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसआई रामविलास करपे, आरक्षक अर्जुन सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया।
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार।