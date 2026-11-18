नर्मदापुरम संभाग से हरदा जिले की टिमरनी तहसील तक यात्रियों को जल्द ही सुगम सफर मिलेगा। स्टेट हाईवे-15 के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

यह मार्ग करीब 972 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से बनेगा। यह मार्ग 72.18 किलोमीटर लंबा है। इसे आधुनिक टू-लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच सड़क की चौड़ाई केवल 5.5 मीटर है। इससे आवागमन में कठिनाइयों और जाम का सामना करना पड़ता है। निर्माण पूरा होने पर सड़क 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी। इससे यातायात सुगम होगा और यात्रियों के समय की भी बचत होगी। इस मार्ग पर चार बड़े पुल और 37 मध्यम पुल बनेंगे। इसमें दो अंडरपास और 14 प्रमुख जंक्शन भी शामिल हैं

परियोजना की विशेषताएं

शहरी क्षेत्रों में पैदल यात्रियों के लिए दो मीटर चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में दो मीटर के शोल्डर भी शामिल किए गए हैं। परियोजना में डोलरिया और बघवाड़ा में नए बायपास का निर्माण होगा। इससे भारी वाहन गांवों के भीतर से नहीं गुजरेंगे। दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और यात्रियों का समय बचेगा।

यह परियोजना मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) की हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना के तहत बन रही है। इसकी जिम्मेदारी बीसीसी इंफ्रा की सहयोगी कंपनी 'नर्मदापुरम हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड' को मिली है। कंपनी अगले 17 वर्षों तक सड़क के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए 4,966 पेड़ों को प्रशासन की अनुमति से हटाया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए 25 हजार नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।