विज्ञापन

हरदा जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरखेड़ी बस स्टैंड के समीप दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई भीषण टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पिता और उनके मासूम पुत्र के अलावा तहसील कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।