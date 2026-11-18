हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र के ग्राम गोदड़ी में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। यहां 45 वर्षीय मिस्त्री राकेश यादव की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने अपनी ही रिश्तेदारी में बहन के जेठ लालसिंह यदुवंशी और उसके बेटे जितेंद्र पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।



परिजनों के अनुसार, राकेश यादव मिस्त्री का काम करते थे। घटना वाले दिन वे गांव के पास स्थित स्कूल में निर्माण कार्य की साइट देखने की बात कहकर घर से निकले थे। इसी दौरान लौटते समय रास्ते में आरोपियों ने कथित तौर पर पीछे से उन पर दराती से हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गर्दन पर गंभीर वार किया और एक कान भी काट दिया। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।



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आधे घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। राकेश खून से लथपथ हालत में पड़े थे। परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन उनके मुताबिक करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजन उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।



संपत्ति विवाद बना रंजिश की वजह!

मृतक के भाई मोहन यादव ने बताया कि करीब आठ साल पहले उनकी बहन ने आरोपी के भाई से प्रेम विवाह किया था। एक-दो साल पहले बहन के पति की मौत के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर बहन और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वे मोहन के परिवार के साथ रह रहे थे। बहन की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर न्यायालय में मामला भी चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के चलते आरोपियों के मन में रंजिश थी। उन्होंने बहनोई की पूर्व में हुई मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।



आरोपियों की तलाश में पुलिस

कर्ताना चौकी प्रभारी प्रकाश सोलंकी के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश सामने आई है। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस टीम उनकी तलाश कर रही है। मामले में जांच और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राकेश का शव जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है।