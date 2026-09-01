एमपी: घर में ठहरे रिश्तेदार ने ही उड़ाए 5 लाख के जेवर, 12 घंटे में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा; गिरफ्तार

हटा थाना क्षेत्र में करीब पांच लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने के मामले का पुलिस ने करीब 12 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है। मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि चोरी का आरोप पीड़ित परिवार के घर में ठहरे उसके रिश्तेदार पर ही लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद कर लिए हैं।

सुबह खुला मिला कमरे का दरवाजा, अलमारी से जेवर गायब

पुलिस के मुताबिक गांधी वार्ड बूढ़ा हटा निवासी राजकुमार पिता भुजबल विश्वकर्मा (61) ने 30 अगस्त को थाना हटा में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त की रात करीब 11 बजे परिवार के साथ सोने के बाद सुबह उठे तो घर के पीछे स्थित कमरे का दरवाजा खुला मिला। कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी की जांच करने पर उसमें रखे स्टील के डिब्बे से सोने-चांदी के पुराने इस्तेमाल किए जाने वाले जेवर गायब मिले। शिकायतकर्ता के अनुसार चोरी गए जेवरात की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये थी।

जांच में रिश्तेदार तक पहुंची पुलिस

शिकायत के आधार पर थाना हटा में अपराध क्रमांक 428/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही घर में आने-जाने वाले लोगों और संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस का शक पीड़ित परिवार के घर में ठहरे एक रिश्तेदार पर गया। पुलिस ने रजनीश पिता रामजियावन विश्वकर्मा (25), निवासी ग्राम भेलकी, थाना चुरहट, जिला सीधी को पूछताछ के लिए दस्तयाब किया।



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पूछताछ में चोरी कबूल करने का दावा

पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान रजनीश ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

हार, चूड़ियां और चांदी के जेवर बरामद

पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक सोने का हार, चार सोने की चूड़ियां, सोने के कानों के टॉप्स और सोने के गुरियों की दो मालाएं बरामद हुई हैं। इनमें एक माला सात गुरियों और दूसरी 10 गुरियों की बताई गई है।

इसके अलावा करीब 500 ग्राम वजनी चांदी की करधनी, 250 ग्राम की हाफ करधनी और एक चांदी की हाय भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार बरामद जेवरात की कुल कीमत करीब पांच लाख रुपये है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।