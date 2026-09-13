दमोह: शराब पीने के बाद अचानक युवक को हुईं उल्टियां, जिला अस्पताल में मौत से मचा हड़कंप

दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के छोटी देवरी गांव में शनिवार रात 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने और उल्टियां होने की बात सामने आई है। परिजन युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के वास्तविक कारण को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।



मृतक की पहचान छोटी देवरी निवासी ज्ञानी सिंह यादव (35) के रूप में हुई है। जिला अस्पताल में शव को शवगृह में रखवाया गया है। रविवार सुबह पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।



पटेरा तहसील में पेशी के लिए गया था युवक

मृतक के भाई मुकेश यादव के अनुसार, शनिवार को ज्ञानी सिंह यादव पटेरा तहसील में एक पेशी के सिलसिले में गया था। पेशी के बाद उसने पटेरा में शराब का सेवन किया। इसके बाद वह घर लौट आया। परिजनों का कहना है कि घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही ज्ञानी को उल्टियां होने लगीं। उल्टी से शराब की गंध आने की बात भी परिजनों ने बताई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।



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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

परिजनों के मुताबिक, ज्ञानी को अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से शव को शवगृह में रखवाया गया। ड्यूटी डॉक्टर के अनुसार, छोटी देवरी से कुछ लोग युवक को इलाज के लिए लेकर आए थे। परिजनों ने युवक के शराब सेवन की जानकारी दी थी। परीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया गया।



भाई ने कहा- शराब पीने के बाद ही बिगड़ी थी हालत

मृतक के भाई मुकेश यादव का कहना है कि शराब पीने के बाद ही ज्ञानी की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगीं। उन्होंने आशंका जताई कि शराब सेवन के कारण ही उसके भाई की मौत हुई है। हालांकि, मौत का कारण अभी चिकित्सकीय रूप से पुष्ट नहीं हुआ है।



कुम्हारी थाना प्रभारी बृजेश पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल से छोटी देवरी निवासी ज्ञानी यादव की मौत की सूचना मिली थी। परिजनों ने बताया है कि युवक ने हटा रोड स्थित किसी शराब दुकान से शराब का सेवन किया था और कुछ शराब अपने साथ गांव भी लेकर गया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उल्टियां होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले में अभी मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। रविवार को पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई।